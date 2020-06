Casablanca : L'aéroport Mohammed V se prépare au retour des passagers

Près de 3 mois après la suspension des vols internationaux en raison de la crise sanitaire, l'Aéroport Mohammed V de Casablanca est à pied d'oeuvre pour accueillir les passagers, dans le strict respect des mesures de distanciation sociale.

En perspective de la reprise des activités, la première plateforme aéroportuaire du Royaume qui accueille plus de 40% du volume du trafic aérien au Maroc a déployé un dispositif draconien basé sur la gestion des risques, pour garantir un environnement sain et rassurant aux passagers transitant par ce hub aérien.

Pour se conformer aux consigne sanitaires, l'aéroport prévoit le renforcement des opérations de nettoyage et de désinfection intensive des installations aéroportuaires et la diffusion de messages de sensibilisation sur le respect des consignes de distanciation physique et des gestes barrières.

«Dans le cadre du plan de reprise de l'activité aéroportuaire et notamment l'accueil des passagers, une série de mesures a été mise en oeuvre par l'Office national des aéroports (ONDA) en coordination avec les départements ministériels concernés, notamment l'Intérieur et la Direction Générale de l'Aviation Civile relevant du ministère du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale», a indiqué le directeur de l'aéroport Mohammed V, Abdelhak Mazour.

Pour la détection des passagers suspects, l'aéroport s'est doté d'une caméra thermique qui permet de détecter le passage de plusieurs usagers simultanément pour davantage de fluidité et en même temps détecter les températures qui dépassent la tolérance, a-t-il dit.

«L'Aéroport prévoit également un protocole de prise en charge des passagers ou du personnel suspect qui est déployé par le ministère de la Santé pour évacuer ou réexaminer ces cas pour s'assurer de la véracité de la contamination», a-t-il expliqué.

L'objectif de toutes ses mesures est de garantir aux passagers une expérience de voyage saine et confortable et restaurer la confiance dans le transport aérien, un des secteurs économiques qui paie le plus lourd tribut de la crise sanitaire.