Maroc – Espagne : Agitations sur l’opération de transit estivale et l’urgence sanitaire

Aucune information officielle sur l'annulation de l'Opération Marhaba au Maroc, ou Paso del Estrecho en Espagne, alors qu'elle est censé demarrer le 15 juin. La pandémie du coronavirus a relégué cette importante transhumance estivale de 1,6 million de Marocains sur les routes espagnoles en 2019. Pour cause, les pays d’Europe vivent leurs premières semaines de déconfinement, tandis que le Maroc n'a pas encore décidé du déconfinement, du moins officiellement. Si de nombreux MRE ont d'ores et déjà annulé leurs vacances au Maroc, certains attendent d'en savoir plus sur la réouverture des frontières.

Malgré l'incertitude, la ville d'Alicante en Espagne est à pied d'oeuvre pour le lancement de l’OPE, selon des sources consultées par l’agence de presse EFE. Risque sanitaire oblige, des précautions seront prévues au niveau des zones communes, notamment celles des stationnements des automobilistes en transit dans le port, indiquent les mêmes sources. Il s’agira aussi d’envisager une limitation de la capacité d’accueil des ferries en partance pour la rive sud de la Méditerranée, si les pays concernés ouvrent leurs frontières d’ici-là.

Dans ce sens, le déroulement de l’OPE reste tributaire en partie de l’organisation du trafic routier reliant les autres pays d’Europe à l’Espagne, notamment la France et de la Belgique. De plus l’Espagne devra rouvrir ses ports d'ici le 15 juin. Aussi et surtout, il faudra attendre notamment que le Maroc lève les restrictions à l’entrée de territoire, renforcées en mars dernier dans le cadre de l’urgence sanitaire. Or aucune décision de réouverture n'est prévue en ce mois de juin.

Cette absence de visibilité n'a pas découragé les Espagnols. Dimanche, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a assuré que des mesures étaient à l’étude pour l'OPE, évoquant des contacts avec les autres gouvernements, européens et marocain.

Une opération qui divise au sein des décideurs espagnols

Si Pedro Sánchez se veut plutôt rassurant, tous les décideurs ibériques ne s’accordent pas sur le maintien de l’OPE cet été. Parmi eux, le président du gouvernement andalou, Juan Manuel Moreno, plaide même une annulation. Selon lui, la situation liée à la pandémie du nouveau coronavirus ne permet pas de réunir «les circonstances idéales». Même son de cloche au niveau des formations de la droite espagnole réclamant la suppression de l’Opération Marhaba 2020.

Pour sa part, la ministre des Finances et porte-parole de l’exécutif espagnol, María Jesús Montero, a considéré que le maintien de l’opération restait «une question complexe». Intervenant lundi sur la chaîne radio Cadena SER, elle a exprimé ses inquiétudes sur les dispositions des systèmes de santé des pays d’arrivée, ainsi que leur capacité à anticiper un flux aussi important de voyageurs. Dans ce sens, elle a rappelé que la propagation de la covid-19 est intimement liée au mouvement des personnes.

Elle-même sous-directrice d’établissements de santé à Séville, à la fin des années 1990, la ministre socialiste a souligné que la priorité devait être «la préservation du continent africain contre les arrivées, qui pourraient provoquer une contagion massive de la population dans son ensemble». De ce fait, «le Maroc aura beaucoup à dire sur toute cette question», selon la porte-parole, qui plaide pour un dialogue en amont entre les gouvernements des deux royaumes.

Au Maroc, le déconfinement se fera très progressivement en ce mois de juin, mais l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 10 juillet.