Maroc : 135 nouveaux cas du coronavirus, principalement dans un nouveau foyer à Casablanca

Jusqu’à ce mardi à 18h, 135 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 8 437 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

«Nous atteignons ainsi 23,2 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Ces nouveaux cas ont été notamment enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (79 cas), dont 71 cas ont été détectés dans un nouveau foyer industriel et 8 cas parmi les rangs de personnes contacts. De plus, 35 cas ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, dans de «petits foyers et des personnes contacts». Ils ont été également enregistrés à Marrakech-Safi (15 cas), Fès-Meknès (4 cas) et Rabat-Salé-Kenitra (2 cas).

Dr Mouad Mrabet a noté que 16 733 tests ont été effectués lors de ces dernières 24 heures, portant à 331 134 cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc.

Entre hier et aujourd’hui, deux cas de décès ont été enregistrés à Marrakech et à Tanger, portant le total à 210 morts. Les deux cas se trouvaient en réanimation. Le taux de létalité reste toutefois stable, à 2,5%.

De plus, 85 cas de rémissions ont été enregistrés, ce qui porte leur nombre total à 7 493 et le taux de rémissions à 88,8%. Les cas actifs augmentent en conséquence pour atteindre 734 cas.

Et d'expliquer que ces cas sont principalement à Casablanca-Settat (288 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (137 cas), Marrakech-Safi (161 cas), Rabat-Salé-Kénitra (85 cas) et Fès-Meknès (35 cas).

Le responsable a précisé que pour les nouveaux cas, 118 ont été enregistrés grâce au suivi des personnes contacts, qui a concerné jusqu’à aujourd’hui 49 264 personnes, tandis que 6 817 sont toujours sous surveillance.

Dr Mouad Mrabet rappelle 13 cas seulement sont actuellement en réanimation (8 à Casablanca, deux à Marrakech et trois à Tanger), dont cinq sont sous respiration artificielle.