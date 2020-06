Coronavirus : Le Maroc a exporté près de 18,5 millions de masques en tissu tissé et non tissé

Depuis l’autorisation d’exportation des masques de protection (en tissu tissé et non tissé) le 21 mai 2020 et jusqu’au 8 juin, près de 18,5 millions d’unités ont été exportées par 69 entreprises marocaines.

Un communiqué du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, parvenu à Yabiladi, précise que ces masques ont été exportés vers 11 pays répartis sur les quatre continents. Et de préciser que «les masques en tissu tissé représentent 77% de ces exports, contre 23% en tissu non-tissé».

L’exportation des masques, autorisée après avoir assuré l’autosatisfaction nationale en la matière, a concerné l’Europe, en premier lieu, notamment la France avec 33,6% des exportations, suivie du Portugal avec 28,5%, puis de l’Espagne avec 14,6%, poursuit-on. D’autres pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie ont également importé les masques de protection fabriqués au Maroc.

«L’export des masques de protection représente à la fois un gage de confiance en la qualité certifiée du produit marocain, et une opportunité forte de développement pour la filière de fabrication d’équipements de protection individuelle constituée d’unités de production textile et d’entreprises ayant reconverties leur outil industriel», conclut le communiqué.