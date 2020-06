Maroc : Une «zone économique» à Fnideq pour concurrencer la contrebande de Ceuta

Le Maroc poursuit sa stratégie de mettre fin à la contrebande avec Ceuta, entreprise en octobre dernier. Ainsi, les travaux de la «zone d'activité économique» ont commencé ces derniers jours à Fnideq, soit aux abords de la frontière avec Ceuta, avec une superficie initiale de 10 hectares, qui devrait atteindre les 90 hectares, rapporte l’agence EFE.

La zone consistera en une série d'entrepôts douaniers qui recevront des marchandises en gros de Tanger Med, poursuit l’agence qui cite des sources associées au projet.

À l'heure actuelle, il n'y a pas de liste définitive du type de marchandises que ces entrepôts recevront, bien que des sources suggèrent qu'il y aurait des produits textiles et alimentaires, précisément ceux qui étaient les plus demandés à Ceuta. De plus, «elle s'adaptera également aux activités de conditionnement et d'étiquetage des produits du commerce de gros», poursuit l’agence qui note qu’aux environs de cette zone, «des activités de loisirs similaires à celles d'un centre commercial seront créées, avec restaurants, cafés, parkings et espaces verts».

«Cette zone aura les caractéristiques d'une zone franche», expliquent les sources, laissant entendre qu'elle sera exonérée d'impôt, même si jusqu'à présent aucune source officielle ne l'a annoncée comme telle.

À l'heure actuelle, les travaux de construction de cette zone, qui devraient être livrée d'ici un an, se limitent à l’aménagement du terrain et des infrastructures routières, qui à eux seuls ont nécessité un investissement de 91 millions dirhams (8,3 millions d'euros).

Les travaux à Castillejos s'ajoutent à ceux déjà commencés dans la commune voisine de M'Diq pour la construction d'un centre commercial qui accueillera différentes marques.

En octobre dernier, les autorités marocaines ont interdit le trafic informel de marchandises transportées par les porteurs ou des véhicules depuis Ceuta.