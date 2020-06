Le Maroc s’oriente vers un prolongement de l’état d’urgence avec un déconfinement progressif

Contrairement à ce qui était annoncé, le chef du gouvernement sera demain l’invité de la Chambre des représentants et non jeudi. Un passage qui coïncidera avec la fin de l’état d’urgence sanitaire. Une occasion pour Saad-Eddine El Othmani de donner les détails de la gestion de l’après-10 juin et de ravir la vedette à certains de ses ministres engagés dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus sur les fronts sanitaire, économique et sécuritaire.

Sans attendre l'intervention d'El Othmani, certaines indiscrétions avancent ce matin que le chef de l’exécutif doit annoncer le prolongement de l’état d’urgence sanitaire et l’assouplissement du confinement, comme cela avait été préconisé par le ministère de l'Intérieur.

Ainsi, les déplacements à l’intérieur des villes seront possibles, alors que les restrictions inter-villes seront maintenues au moins pendant 10 jours supplémentaires.

Les mesures de l’allégement porteraient également sur une possible reprise des vols internes pour le 16 juin. Quant aux vols internationaux, ils devraient attendre au moins jusqu’au 2 juillet pour reprendre, ce qui donnerait enfin une perspective pour les dizaines de milliers de Marocains bloqués à l'étranger depuis près de 3 mois.

Les mosquées, cafés et restaurants ne seront pas réouverts au grand public avant le 25 juin.

Un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, la Santé et le Commerce et l’Industrie devrait apporter davantage de précisions sur les commerces autorisés à reprendre leurs activités après le 10 juin.