Le Polisario mobilise ses relais en Norvège contre un navire «transportant du gaz au Sahara»

Le Front Polisario continue son activisme à l’échelle internationale, en mobilisant ses relais. La semaine dernière et à travers le «Comité norvégien de soutien au Sahara occidental», le mouvement a adressé des lettres au pétrolier Eco Invictus et saisi le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie à propos de ce navire.

A en croire l’ONG pro-Polisario Western Sahara Ressources Watch (WSRW), Eco Invictus «transportait du gaz norvégien vers le Sahara occidental». Il «devait arriver dans la nuit du 7 juin au Sahara occidental avec environ 4 900 tonnes de butane en provenance de Kårstø en Norvège», ajoute-t-on.

Tout en assurant que «le Sahara occidental a été enregistré comme port de destination pour le transport tout au long de la semaine, depuis que le navire a quitté Kårstø le 31 mai», l’ONG s’est réjoui que «la livraison de gaz norvégien sur le territoire a été évitée» à la dernière minute pour un «changement de destination à Mohammedia» où il est arrivé samedi 6 juin.

En Norvège, les ONG proches du Polisario cette stratégie semble porter ses fruits, après que ce même comité a réussi à dissuader Equinor, compagnie publique d'énergie norvégienne fondée en 1972, de transporter du gaz butane vers le Sahara. Un activisme qui s'est par contre soldé par un échec en Nouvelle Zélande. Début mai, le gouvernement néo-zélandais a brandi un niet catégorique face à la demande du Polisario de «contraindre» des sociétés néo-zélandaises de «ne plus importer» de produits depuis le Sahara.