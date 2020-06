Le Maroc siège désormais à la commission des normes de sûreté nucléaires de l'AIEA

Représenté par l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), le Maroc a réussi à siéger à la commission internationale des normes de sûreté nucléaires (CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).



Le directeur de l'AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient en effet d'être nommé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme étant membre de la CNS, indique l’AMSSNuR dans un communiqué, notant que cette nomination témoigne de la reconnaissance et du prestige dont jouit le royaume en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stratégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.



Cette commission représente un organe permanent composé de 25 hauts responsables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de l’AIEA. Elle a pour responsabilité l'établissement des normes et des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques et d'autres documents réglementaires concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, ainsi que la préparation et la réponse aux situations d'urgence nucléaire ou radiologique, rappelle-t-on.



L'AMSSNur fait observer, par ailleurs, qu'au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, une 47e réunion de la CNS, à laquelle Khammar Mrabit a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et qui a été notamment consacrée à la discussion et à l’échange à propos du coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.