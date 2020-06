ONMT : «Ntla9awfbladna» et une batterie de mesures pour la promotion du tourisme

En préparation à la reprise après la pandémie du nouveau coronavirus, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) annonce des actions promotionnelles pour accompagner les régions et les opérateurs du tourisme dans leur plan de relance.

Partant notamment d’une étude durant ce confinement sanitaire, selon laquelle le citoyen marocain a un fort désir de voyager dans son pays après le déconfinement, l’ONMT lance ainsi une batterie de mesures sous le slogan «ntla9awfbladna», pour encourager le tourisme intérieur.

Premier acte de cette campagne, le lancement ce lundi d’un appel à manifestation d’intérêt, à l’attention des conseils régionaux du tourisme (CRT), pour mener conjointement des campagnes de communication, indique l’office dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Concrètement, l’Office met au service des 12 CRT une cellule composée d’experts en marketing, communication et digital pour le développement de leur communication dédiée au «tourisme interne».

Cette cellule aura pour rôle d’informer en partageant avec l’ensemble des CRT au niveau de chaque région et des opérateurs touristiques qui la composent (hôteliers, agents de voyage, guides…) les différents outils d’analyse, études et enseignements que l’Office a réalisé durant la crise, de concevoir les messages de communication et de valorisation des régions et de promouvoir les atouts des régions et leurs offres promotionnelles tarifaires adaptées à la clientèle marocaine.

«L’ONMT prendra en charge la totalité du budget d’achat d’espace média pour le compte des douze régions, pour encourager tout cet écosystème du secteur composé de petites, moyennes ou grandes entreprises», ajoute-t-on.

Et de préciser que la campagne citoyenne «ntla9awfbladna» sera également déclinée sur l’ensemble des régions du Royaume sous la signature «ntla9awfi…(la région et la destination)», pour faire découvrir l’étendue de l’offre touristique nationale.