France : Castaner veut une «tolérance zéro» à l’égard du racisme dans la police

«Je ne laisserai pas les agissements odieux de certains jeter l’opprobre sur toute une institution. Ces dernières semaines, trop ont failli dans leur devoir républicain», a reconnu le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner. En conférence de presse aujourd’hui, il a annoncé ainsi «une tolérance zéro contre le racisme» au sein de la république.

Dans ce sens, le ministre a affirmé que la méthode de «prise par le cou» lors des interpellations serait abandonnée, ce qui interdit notamment aux agents de «s’appuyer sur la nuque ou sur le cou», lorsqu’ils maintiennent des interpelés au sol.

Forces de l'ordre: suspension "systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré" de racisme (Castaner) #AFP pic.twitter.com/0jM3tTa19y — Agence France-Presse (@afpfr) June 8, 2020

Dans le même registre, le ministre français a défendu une suspension «systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d’actes ou de propos racistes». «Je veux également que les procédures disciplinaires soient toujours engagées en parallèle des procédures pénales», a-t-il insisté.

Plaidant pour «plus d’indépendance», Castaner a par ailleurs annoncé une réforme «en profondeur des inspections du ministère de l’intérieur». Sont notamment concernés l’IGPN au niveau de la police, l’IGGN pour la gendarmerie et l’Inspection générale de l’administration (IGA). L’idée sera ainsi de mettre en place «plus de collégialité entre ses inspections et surtout plus d’indépendance dans leur action vis-à-vis des services».

Ces annonces interviennent après deux semaines du décès de George Floyd aux Etats-Unis, où le lien entre cette méthode et sa mort ont été établis. Elles interviennent également après un week-end marqué par des manifestations internationales contre les violences policières. La semaine dernière a été mouvementée en révélations sur le racisme, qui semble faire tâche d’huile dans les rangs de la police française.

A la suite des éléments rendus publics, Christophe Castaner a saisi le procureur de la république pour lui signaler les faits. Ce lundi, il a en revanche rejeté tout parallélisme entre la situation en France et celle des Etats-Unis. «La France, ce n’est pas les Etats-Unis», a-t-il commenté, affirmant ne cesser de «défendre l’honneur des forces de l’ordre».