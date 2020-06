En pleine crise sanitaire, le Technopark bloque une livraison d’IPSystems destinée au HCP

Un entrepreneur marocain résidant aux Pays-Bas et bloqué en Autriche est aux abois. Une livraison de matériel de téléphonie VOIP, prévue ce mardi pour le Haut-commissariat au plan, se retrouve bloquée dans son bureau sis au Technopark de Rabat. Motif invoqué par la direction de MITC, l’entreprise gestionnaire : la société IPSystems a cinq mois d’arriérés.

Khalid Amar, le directeur de IPSystems reconnait des retards de loyer (4 mois) mais ne comprend pas l’attitude des dirigeants du Technopark. L’entrepreneur est arrivée en Autriche le 14 février 2020 pour des réunions avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) basée à Vienne, pour le compte de son client au Maroc, le CNESTEN (Centre national de l’énergie, des sciences et techniques nucléaires). Son vol retour via Casablanca était prévu pour le 16 mars, mais la veille, il recevra un email d’annulation suite à la mesure de fermeture des frontières prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Une situation de blocage qui va rendre la gestion de l’entreprise bien plus compliquée, et envenimer la relation entre l’entrepreneur et la direction du Technopark.

«Les problèmes avec IPSystems ne datent pas de la crise liée au nouveau coronavirus. Nous avons régulièrement des impayés alors que le contrat signé est clair : tout retard de paiement de deux mois entraine une résiliation», rétorque Lamiae Benmakhlouf, directrice générale du Technopark. Elle égrène les reproches en citant notamment des lettres de change censées combler les dettes en 2019 qui ont été retournées par la banque en impayées. «Je ne déments pas qu’il y a eu des soucis dans le passé. Concernant ces lettres de change, tout a été réglé en décembre 2019 par virement bancaire», précise Khalid Amar.

Le matériel contre une reconnaissance de dette

Mais Lamiae Benmakhlouf n’en démord pas, assurant que le Technopark n’a aucun problème avec l’ensemble des entreprises clientes à Rabat, excepté IPSystems. «Nous avons des comptes à rendre à nos actionnaires et les factures de nos prestataires à payer puisque le Technopark est resté ouvert pendant toute la période de confinement pour maintenir l’activité des entreprises clientes», justifie la responsable. Dans une volonté de conciliation, elle ajoute avoir proposé une solution pour débloquer la situation : «Nous avons seulement réclamé une lettre de reconnaissance de dette signée, pour laisser sortir le matériel.»

Cette précaution semble venir de la fin très proche du contrat puisque le Technopark a décidé son non-renouvellement après juillet. Une précaution justifiée par Mme Benmakhlouf par «la mauvaise foi» de M. Amar. Ce dernier ne comprend pas cette exigence à l’égard d’une entreprise installée au Technopark depuis 2014 et dont tout le matériel et le mobilier sont encore sur place. «De quoi parle-t-on ? De quelques cartons destinés au HCP qui doivent être impérativement livrés ce mardi», regrette-t-il. Et de fustiger une «action illégale de la direction». «Nous n’avons fait l’objet d’aucune plainte en justice au sujet des arriérés et aucune décision judiciaire n’a permis ce blocage de nos marchandises», fustige-t-il encore.

Lamiae Benmakhlouf reconnait qu’aucune poursuite judiciaire n’a été entamée. «Nous avons l’habitude de régler ce genre de conflit à l’amiable», déclare-t-elle. Preuve que les portes d’une conciliation ne sont pas complètement fermées. Ce conflit entre une entreprise travaillant avec des institutions publiques et le Technopark qui est une émanation d’un partenariat public/privé, symbolise les difficultés préexistantes mais accentuées par le blocage de Marocains à l’étranger, la crise sanitaire et l’angoisse de la crise économique.