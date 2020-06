Fès : 180 familles veulent transférer leurs enfants d’une école privée vers le public

Après l’échec du dialogue entre les parents d'élèves d’une école privée et l’administration de cette dernière, 180 familles ont décidé de désinscrire leurs enfants pour les placer dans des établissements publics. A cet effet, ils ont contacté le délégué régional de l’Education nationale, afin d’obtenir les dossiers et les documents administratifs.

En sa qualité de représentant des parents d’élèves, l’avocat Abderrahim Razzouk a ainsi adressé une lettre au délégué régional, attestant de «l’échec de la médiation engagée par la direction régionale, auprès de l’institution [privée, ndlr], et à la suite des tensions avec l’administration, qui ont voué le dialogue à l’échec».

Ainsi, les parents et les tuteurs d’élèves ont exigé «tous les documents, attestations, coordonnées administratives, convocations aux examens du baccalauréat, bulletins scolaire et autres pièces» permettant le départ des élèves de l’établissement ainsi que leur intégration aux fichiers des écoles publiques qu’ils choisiront de rejoindre.

Les parents d'élèves dénoncent des risques de pression sur leurs enfants

Les familles ont également appelé à ce que leur soient fournies les «garanties du transfert fluide de tous les élèves désireux de changer d’établissement, sans pressions ni ingérences de ce dernier». Par ailleurs, elles avertissent que «toute réaction suggérant d’éventuels représailles ou pressions sur les écoliers, notamment à travers les notes ou les observations, entrent dans le cadre de l’aspect éducatif que le ministère de l’Education nationale est habilité à surveiller et à contrôler par tous les moyens possibles».

Ce lundi, Abderrahim Razzouk affirme à Yabiladi que l’établissement avait «refusé de dialoguer avec les parents d'élèves pendant la pandémie du nouveau coronavirus», qui nécessité une adaptation des cours et de l’apprentissage à distance. «Les parents souhaitaient discuter des questions liées aux frais scolaires, qui incluaient le transport et différents services, suspendus en raison de l’urgence sanitaire. Sauf que l’institution s’est fermée à toute démarche de négociation et a exigé le paiement des mensualités sans que celles-ci ne soient revues à la baisse», dénonce l’avocat.

«L’administration s’est contentée, pendant la période du confinement sanitaire, d’envoyer seulement les cours via WhatsApp pour les écoliers, à l’exception de ceux du baccalauréat, qui suivaient des leçons par visioconférence.» Me Abderrahim Razzouk

Les 180 familles confrontées à ces problèmes regroupent, au total, plus de 300 élèves de différents niveaux scolaires. Elles se sont toutes confrontées aux difficultés administratives de l’école, en voulant inscrire leurs petits dans des établissements publics, ou éventuellement d’autres écoles privées. En cause, l’institution en question aurait «empêché les tuteurs de se constituer en association», qui aurait pu mieux défendre les intérêts des enfants.

L’établissement fermé à toute négociation

Les parents dénoncent les agissements de la direction qui, selon eux, a continuellement exiger le versement de la totalité des frais de scolarité «en envoyant des messages via WhatsApp dans des groupes à caractère pédagogique et éducatif incluant des élèves, qui ont été impactés psychiquement par ces correspondances». «Ce comportement a accru le mécontentement des tuteurs, puisque cette démarche a mis les élèves au cœur du différend», explique l’avocat.

«Au début de la pandémie, nous avons décidé de créer une coordination pour une médiation avec l’administration, afin de discuter de l’avenir des enfants pendant la crise sanitaire», ajoute à Yabiladi l’un des parents des élèves. «Nous avons également écrit plusieurs fois à la direction, mais celle-ci a refusé tout dialogue. Elle a continué à nous contacter, plutôt pour nous relancer sur le versement de la totalité des frais», dénonce-t-il.

«Certains des parents se sont tournés vers la délégation du ministère de l’Education nationalel pour trouver une solution; d’autres ont tenu des sit-in devant l’école pour ouvrir les négociations, mais les portes sont restées fermées devant eux.» Parent d’un élève de l’école privée

Yabiladi a tenté de contacter à plusieurs reprises l’administration de l’établissement en question, sans pourvoir recueillir son commentaire, ni sur la situation, ni sur une possible solution ou sur les modalités d’octroi des documents demandés par les parents.