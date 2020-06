Le Maroc toujours à la traîne dans l’indice de la performance environnementale

L’indice mondial de performance environnementale (EPI) pour l'année 2020 classe le Maroc au 100e rang mondial sur 180 pays, avec 42,3 points sur 100. Les résultats de ce classement ont été publiés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, est établi par Yale Center for Environmental Law and Policy et le Center for International Earth Sciences Information Network de l’Institut de la terre de l’Université Columbia.

L'indice de performance environnementale fournit un résumé basé sur des données de l'état de la durabilité dans le monde. Il s'appuie dans son évaluation de l'état environnemental des pays sur deux indicateurs de base : la santé environnementale et la vitalité des écosystèmes, divisés en un ensemble de sous-indicateurs.

Ainsi, le Maroc s'est classé 112 dans l'indice de santé environnementale avec 33,3 points, à la 138e place avec 27 points pour la qualité de l'air et à la 107e place dans le sous-indice d'assainissement et eau potable, avec 40,8 points. Le royaume figure aussi au 161ème avec 39,6 points pour la gestion des métaux lourds, mais fait mieux quant à la gestion des déchets, en se plaçant à la 81ème place mondiale avec 39,6 points.

En ce qui concerne l'indice de la viabilité de l'écosystème, défini à partir de plusieurs sous-indices, le Maroc se positionne à la 73e place avec 48 points. Le royaume est 68ème pour le sous-indice de la biodiversité, 64ème par rapport à l'indice des services de l’écosystème, 38ème pour la pêche, 99ème pour le changement climatique, 53ème pour les émissions de pollution et 80ème pour le traitement des ressources en eau.

Le Maroc fait mieux pour la protection de la biodiversité et des habitats

Pour les rédacteurs du rapport, «les performances en matière de protection et d'amélioration de la vitalité des écosystèmes révèlent à la fois des gains et des défis tenaces». Ainsi, ils estiment que le Maroc, à l'instar des Émirats Arabes Unis, la Croatie, et le Koweït, a «considérablement amélioré» son score dans l’IPE 2020 grâce à sa «meilleure protection de la biodiversité et des habitats».

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le Maroc ne fait pas mieux que ses voisins arabes. Il arrive ainsi à la 10ème place, derrière les Emirats Arabes Unis (42ème place mondiale), le Koweït (47e), la Jordanie (48e), Bahreïn (56e), la Tunisie (71e), le Liban (78e), l'Algérie (84e), l'Arabie saoudite (90e) et l'Égypte (94e).

Globalement, le Danemark se classe au premier rang mondial, suivi par le Luxembourg, la Suisse troisième, la Grande-Bretagne, la France et l'Australie, tandis que la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, l'Afghanistan, le Myanmar et le Libéria occupent respectivement les dernières places du classement.

Le rapport revient aussi sur un nombre de conclusions frappantes qui ressortent de son classement. Ainsi, pour ses rédacteurs, les bons résultats politiques sont associés à la richesse (PIB par habitant), tandis que la poursuite de la prospérité économique - qui se manifeste dans l'industrialisation et l'urbanisation - signifie souvent plus de pollution. «Aucun pays ne peut prétendre être sur une trajectoire pleinement durable», mettent-ils en garde, en appelant à «redoubler les efforts nationaux de durabilité sur tous les fronts». «L’IPE 2020 révèle que les progrès dans la lutte contre le changement climatique se sont arrêtés», déplore-t-on.