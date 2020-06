Fès-Meknès : Plus de 9 000 ha affectés par la tempête de grêle

La violente tempête de grêle qui a frappé samedi soir la région Fès-Meknès a affecté une superficie qui pourrait atteindre 9.100 hectares au niveau de 27 communes rurales de la région, indique dimanche le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêt. La plupart des provinces de la région ont été touchées, à l'exception de la province de Taounate, précise le ministère dans un communiqué, faisant savoir que l’intensité de la tempête au niveau de certaines zones a causé des dégâts sur plusieurs cultures et certaines infrastructures agricoles.

Immédiatement après la tempête, des comités provinciaux composés des services du ministère et de représentants de la Chambre régionale d'agriculture de Fès-Meknès, ainsi que des représentants de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive (INTERPROLIVE) et de la Fédération interprofessionnelle de la filière de l’arboriculture fruitière au Maroc (FEDAM), se sont rendus sur le terrain pour examiner la situation et identifier les impacts potentiels sur les différentes cultures.

Les dégâts survenus suite à cette tempête concernent les arbres fruitiers (les rosacées et l’olivier) et les cultures maraîchères et céréalières. Des dégâts allant de 20 à 80% ont été enregistrés, selon la culture et la province. Le ministère précise que les détériorations sont minimes dans les exploitations équipées en filets anti-grêle ou situées dans les zones équipées de générateurs anti-grêle.

La région de Fès-Meknès compte 6.260 hectares équipés en filets anti-grêle subventionnés par le Fonds de développement agricole, pour une enveloppe de 310 millions de dirhams, et 68 générateurs anti-grêle.

La plupart des cultures touchées bénéficient du programme d'assurance multirisques climatiques des cultures auprès de la Mutuelle agricole marocaine d'assurances (MAMDA), précise le ministère ajoutant que les déclarations individuelles sur les dommages et à les déposer auprès des Directions provinciales de l'agriculture dans un délai ne dépassant pas 05 jours tel que stipulé par la procédure.