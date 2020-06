Un week-end de manifestations contre le racisme et les violences policières dans le monde

Dans plusieurs pays, ce dimanche a été marqué par des manifestations dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, pour dénoncer le racisme et les violences policières. A Bruxelles, 10 000 citoyens se sont ainsi rassemblés devant le Palais de Justice, au niveau de la Place Poelaert. Plus qu’une simple expression de soutien aux récentes dénonciations des violences policières à l’encontre des afro-américains aux Etats-Unis, ce sit-in a dénoncé également certains agissements racistes au sein de la police et de la société belges.

«Le meurtre de George Floyd a visiblement réveillé beaucoup de gens» indique à Belga Ange Kaze, porte-parole du ‘Belgian Network for Black Lives’ (BNFBL), qui a appelé à cette action. «Beaucoup de gens en ont marre de la violence policière qui touche systématiquement les noirs», ajoute-t-elle.

Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close a décidé la veille de ne pas donner son feu vert à une manifestation classique, comme l’a souhaité Black Lives Matter. Alors que la Belgique a commencé son déconfinement il y a quelques semaines, c’est plutôt une action statique qui a été autorisée, avec la condition de maintenir le respect de règles de distanciation. Cependant, des magasins ont été pillés suivi d'affrontements entre la police et des casseurs à Bruxelles.

La Belgique a vécu d’autres manifestations simultanées, qui n’ont pas connu d’incidents, selon la police. Ainsi, Gand et Hasselt ont connu des sit-in contre les violences policières, avec respectivement une participation de 700 et de 200 personnes. Entre 1 200 et 1 400 autres ont manifesté pacifiquement à Anvers, sur la Place Verte, avec moins de respect des mesures de sécurité sanitaire. Par conséquent, la police a demandé aux manifestants de quitter les lieux, ce que certains ont refusé. Le sit-in s’est terminé par l’arrestation de 100 à 150 personnes, qui risquent des sanctions administratives.

Des manifestations en Europe et en Amérique

A Bristol, le rassemblement antiraciste a été tout aussi imposant. Au cours de cette manifestation, la statue d’Edward Colston, un marchand d’esclaves au XVIIIe siècle, a été jetée dans la rivière d’Avon. Objet de polémique pendant plusieurs années en Angleterre, la statue en bronze érigée en 18 a en effet été arrachée de son piédestal, puis piétinée et traînée vers la rivière.

Diffusées sur les réseaux sociaux, les images ont montré avant cela que l’un des manifestants s’est fait photographier agenouillé sur le cou de la statue, pour reproduire le geste du policier blanc qui a asphyxié le George Floyd, le mois dernier aux Etats-Unis.

Au total, des dizaines de milliers de personnes ont pris part, ce dimanche, à des manifestations dans plusieurs villes du Royaume-Uni, a rapporté The Guardian. A Londres notamment, ils ont été des milliers à se rassembler devant l’ambassade des Etats-Unis, en solidarité avec les protestations qui se poursuivent depuis deux semaines. Plus tard, un sit-in a eu lieu sur la place du Parlement à Westminster.

Vers 20 heures (heure locale), des affrontements ont été observés à Whitehall entre la police et un petit nombre de manifestants. La police a bloqué d’autres personnes voulant accéder à la rue King Charles, près du ministère des Affaires étrangères.

A Madrid, des manifestations ont également exprimé leur solidarité avec les victimes de la police, dénonçant ainsi les violences policières.

A Berlin, le rassemblement qui a fait écho au mouvement Black Lives Matter a été impressionnant. Tenu plutôt samedi avec la participation de 15 000 personnes, il s’est étendu le long des avenues principales de la capitale allemande, mais s’est terminé par des affrontements avec la police.

93 individus ont été interpelés et 28 policiers ont été légèrement blessés, en plus d’un photojournaliste, indique Zeit ce dimanche. A Stuttgart, un rassemblement parallèle s’est également terminé par des violences, faisant des blessés légers parmi les manifestants.

Ce dimanche soir, les manifestations continuent dans plusieurs régions aux Etats-Unis. A Philadelphie notamment, les images montrent des rassemblements impressionnants.