Espagne : Démantèlement d’un réseau pour introduction du haschisch depuis le Maroc

La Garde civile espagnole a démantelé une organisation de narcotrafic, dédiée au transfert du haschisch depuis le Maroc vers Grenade et Malaga. L’opération dite «Digitario» aura ainsi permis l’arrestation de 34 personnes, dont le leader de l’organisation, en plus de la perquisition de maisons dans les villes de Grenade Almuñécar, Jete et la Herradura.

Par ailleurs, la police a saisi 1 960 kilos de haschisch et trois barques à grande vitesse, ayant servi à transporter les cargaisons. De plus, 10 voitures, une camionnette et un véhicule tout terrain volés ont été retrouvés, en plus de deux motos, deux remorques, 38 téléphones portables, un appareil satellitaire, 2 GPS, du matériel informatique, ainsi qu’une somme de 3 570 euros.

Selon le site d’information Ceuta TV, l’enquête a commencé en août 2019, après l’identification d’une organisation criminelle dédiée à l’acheminement permanent de drogues en grandes quantités, entre les deux rives de la Méditerranée. La distribution dans les villes espagnoles, et même certains pays d’Europe, se faisait ensuite le soir-même de la livraison par bateaux.