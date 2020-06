Migration : Le Portugal intercepte un bateau transportant des Marocains

La police maritime du Portugal a intercepté, samedi, un bateau transportant sept Marocains âgés entre 20 et 30 ans, rapporte le site d’information Portugal Resident.

L’état de deux des sept hommes a nécessité l'administration de premiers soins, l’un ayant présenté des blessures à cause d’une chute du quai et l’autre à cause de nausées.

Le bateau a été repéré par un pêcheur, dans le sud du Portugal. Les sept Marocains seront tous testés en prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon la même source, l’incident est le troisième du genre au cours des six derniers mois.