Maroc : 80 nouveaux cas de coronavirus, 8 151 au total

De vendredi 18h à ce samedi 18h, le Maroc aura enregistré 80 cas supplémentaires du nouveau coronavirus, portant le total des infections à 8 151. Ce nombre représente 22,4 cas pour 100 000 habitants, a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Parmi les 80 infections confirmées, 92% (soit 74) ont été découvertes à travers le dépistage des cas contacts. Selon lui, 46 des nouveaux cas sont enregistrés sur la région de Casablanca-Settat, au niveau de quatre foyers familiaux et un professionnel.

14 autres ont été identifiés à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma parmi les cas contacts, tandi que 12 autres ont été confirmés à Marrakech-Safi. Dans la ville de Marrakech, 10 de ces cas s’ajoutent au foyer familial qui a été identifié il y a deux jours. Par ailleurs, 5 cas ont été dépistés au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, 2 à Fès-Meknès et 1 dans l’Oriental. Ces dernières 24 heures, les régions restantes n’ont pas signalé de nouvelles infections à la covid-19.

Ces dernières 24 heures, les analyses laboratoires ont permis par ailleurs d’éloigner 14 028 cas, ramenant ainsi le total des tests négatifs à 281 306 depuis le début de la pandémie dans le pays. 7 247 cas contacts restent cependant sous observation médicale, a indiqué Mouad Mrabet.

Pour la deuxième journée consécutive, aucun décès n’a été signalé. Le total des morts liées à la pandémie reste ainsi de 208, avec un taux de létalité de 2,6%. Quant aux guérisons, elles ont été de 47 ces dernières 24 heures, ramenant ainsi le total à 7 315, avec un taux de 89,7%.

Dans un autre registre, le directeur du Centre national des opérations d’urgence a souligné que l’ensemble des cas actifs encore pris en charge dans les hôpitaux est de 628, soit 1,7 pour 100 000 habitants. 87% parmi eux sont hospitalisés entre les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Marrakech-Safi. Les deux régions sans cas actif restent Darâa-Tafilalet et Dakhla-Oued Ed Dahab, ajoute le responsable.

Quant aux cas pris en charge en situation critique et admis en réanimation, ils sont de 18, dont 13 à Casablanca, 3 à Marrakech, 1 Tanger et 1 à Fès. Par ailleurs, 4 patients restent sous assistance respiratoire à Casablanca et un autre à Tanger, conclut Mouad Mrabet.