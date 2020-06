Migration : Le Maroc a mis en échec plus de 10 000 départs en quatre mois

Entre janvier et avril dernier, les autorités marocaines ont avorté 10 311 tentatives d’immigration vers l’Espagne. La majorité de ces traversées, plus de 8 000, ont concerné les nationalités subsahariennes, puis des ressortissants marocains pour le reste, selon des sources au sein du ministère de l’Intérieur. Citées par l’agence de presse EFE, ces dernières indiquent que les mises en échec ont été coordonnées par différents services, entre la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), la Gendarmerie royale, la Marine et les Forces auxiliaires au niveau des côtes.

Selon la même source, les arrestations liées à ces opérations ont permis de démanteler plus de 50 réseaux de trafic d’êtres humains. En haute mer, les autorités marocaines ont par ailleurs participé au sauvetage de 1 282 personnes.

Les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur, qui s’ajoutent aux interceptions au cours des cinq premiers mois de l’année, évoquent 6 107 entrées en Espagne par voie maritime, avec une hausse sur la route des Canaries. Dans la région, les 2 475 arrivées enregistrées représentent en effet une augmentation de 2000%, par rapport à la même période de 2019, contre une baisse de 50% au niveau des arrivées sur la péninsule ibérique.

De leur côté, des sources marocaines au sein de la DGSN ont indiqué à EFE que la route des Canaries est empruntée plus par les migrants subsahariens, tandis que les nationaux optent pour la Méditerranée. Même si l’itinéraire vers les Canaries est plus long et donc plus difficile, il reste moins cher. Cela dit, il représente un risque nettement plus élevé sur la vie des migrants, qui voyagent souvent à bord de petites barques surchargées.

Dans un autre registre, la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus a considérablement réduit le départ des migrants, par les deux voies maritime et terrestre. Ceci s’explique par les mesures de fermeture des frontières et de restriction des mouvements que l’état d’urgence a engendrées.