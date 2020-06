Coronavirus : L’application «Wiqaytna» dépasse 1 million de téléchargements

Depuis son lancement il y a quelques jours, l’application de notification d’exposition au nouveau coronavirus, «Wiqaytna», a dépassé 1 million de téléchargements. Dans un communiqué, le ministère de la Santé rappelle que ce dispositif «aidera à notifier et prendre en charge plus rapidement les personnes exposées à des cas confirmés de covid-19, et limiter ainsi la circulation du virus».

Ce dispositif complète les dispositions d’assouplissement progressif des mesures de confinement, indique encore le ministère. Celui-ci note par ailleurs que l’application «s’inscrit dans une logique de respect strict des données à caractère personnel et d’anonymat des cas déclarés positifs et des personnes exposées».

L’application reste disponible pour téléchargement sur www.wiqaytna.ma, sur Google Play et App Store, rappelle le ministère de la Santé.