Chakib Benmoussa, victime des gazouillis maladroits de l’ambassadrice de France au Maroc

Nouvel épisode de tension dans les relations maroco-françaises, déjà durement éprouvées. En cause un tweet maladroit de Hélène le Gal, ambassadrice de France à Rabat, sur un entretien par visioconférence avec Chakib Benmoussa, le président de la Commission spéciale sur le modèle de développement. «Je remercie Chakib Benmoussa (...) pour m'avoir présenté ce matin un point d'étape de la CSMD Maroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique» entre les deux pays, a écrit Hélène le Gal.

Je remercie Chakib Benmoussa, Président de la @CSMDMaroc et @AmbaMarocFrance pour m'avoir présenté ce matin un point d'étape de la @CSMDMaroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique ????! avec @MezouaghiMihoub @AFD_France . https://t.co/ZGf7HjRbwE — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) June 5, 2020

Un tweet sur ce «point d'étape» qui a été considéré comme condescendant, aux relents coloniaux, par de nombreux internautes. Il s'inscrit dans le sillage d'un tweet tout aussi choquant publié par le Président français «[demandant] aux autorités marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite», en référence aux vols pour permettre aux ressortissants français de regagner la France.

À nos compatriotes bloqués au Maroc : de nouveaux vols sont en cours d’organisation pour vous permettre de regagner la France. Je demande aux autorités marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 14, 2020

Dès lors, le message d'Hélène Le Gal a été perçu comme celui d'un «nouveau Résident général» auquel Chakib Benmoussa rendrait des comptes, alors que la commission doit livrer son rapport d'abord Roi Mohammed VI, et qu'aucune communication du contenu n'a été faite aux Marocains. Cette rencontre intervient en outre moins de vingt-quatre heures après la diffusion d’un communiqué annonçant que le Roi accordait un délai supplémentaire de six mois à la CSMD, qui devra donc livrer son rapport en janvier 2021.

Succession de maladresses sur Twitter

Sentant le feu à la maison, les services de communication de la CSMD ont tenté de rectifier le tir. «Le président de la CSMD a échangé, par visioconférence et à sa demande, avec Mme Hélène Le Gal, à l’instar de précédentes réunions avec des ambassadeurs de pays amis et de représentants d’institutions internationales. La rencontre a été l’occasion d’aborder les relations entre le Maroc et la France et entre l’Afrique et l’Europe à l’horizon de l’après Covid-19», écrivent-ils via le compte Twitter de la CSMD.

Le président de la @CSMDMaroc a échangé avec Madame @HeleneLeGal à sa demande, par vidéoconférence, à l’instar d’autres échanges précédents avec des ambassadeurs de pays amis et de représentants d’institutions internationales. — اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) June 5, 2020

En l'espace d'un mois, c'est la deuxième bévue de Mme Hélène Le Gal sur Twitter. Elle avait effectivement cru bon communiquer sur un don de 55 thermomètres infrarouges à la Protection civile. Une annonce perçue comme une offense par plusieurs internautes marocains poussant l'ambassade française à supprimer son tweet.

Un peu avant sa nomination à Rabat, l'ancienne ambassadrice de France à Tel Aviv avait également suscité un malaise en tweetant, en mai 2019, sa «solidarité avec la population du Sud d’Israël, durement éprouvée par les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza», sans aucun mot de compassion pour les nombreuses victimes palestiniennes.