Maroc : 68 nouveaux cas du coronavirus, dont 11 enfants testés positifs dans un foyer à Marrakech

Jusqu’à ce vendredi à 18h, 68 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 8 071 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi 22,2 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Le responsable a précisé que 31 nouveaux cas ont été enregistrés à Marrakech, dont 27 liés au foyer familial déclaré hier. «Il s’agit notamment de 11 enfants de moins de 14 ans, ce qui augmentent à 24 enfants dans ce foyer. Ils sont heureusement tous en bonne santé et asymptomatiques», précise-t-il.

Les autres nouveaux cas ont été enregistrés à Casablanca-Settat (18 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (8 cas), l’Oriental (6 cas) et Rabat-Salé-Kenitra (5 cas). Les autres régions n’ont enregistré aucun cas, assure-t-il.

Dr Mouad Mrabet a noté que 14 271 tests ont été effectués lors de ces dernières 24 heures, portant les cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc à 267 278 cas négatifs.

Entre hier et aujourd’hui, aucun décès n’a été enregistré au Maroc, le total s’établissant à 208 morts depuis le début de la pandémie, tandis que le taux de létalité reste à 2,6%. De plus, 73 rémissions ont été enregistrées, ce qui porte leur nombre total à 7 268. «Le taux de rémissions augmente à 90,1%», selon le responsable.

Dr Mouad Mrabet a rappelé que 91% de ces cas (62) ont enregistrés grâce au suivi des personnes contacts. Ce suivi a concerné jusqu’à aujourd’hui 48 416 personnes ; 7 176 sont toujours sous surveillance.

Revenant au sujet des infections pour 100 000 habitants, le responsable a rappelé qu’il diffère d’une région à l’autre. «La plus grande valeur a été enregistrée dans la région de Casa-Settat avec 36,3 pour 100 000 habitants, suivie de Draâ-Tafilalet avec 34,1, Tanger-Tétouan-Al Hociema avec 30, Marrakech-Safi avec 29,4, Fès-Meknès (22,9), Rabat-Kenitra (14,6), Guelmin-Oued Noun (10), l’Oriental (7,8), Beni Mellal-Khénifra (4,5). Viennent ensuite Souss-Massa (3) et Dakhla-Oued Ed-Dahab (2,8). La plus faible valeur est celle enregistrée à Laâyoune-Sakia El Hamra avec 1,2», précise-t-il. Et de rappeler que depuis respectivement le 1er et le 29 mai, les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab et Draâ-Tafilalet n’ont plus de cas actif.

Les cas actifs baissent en conséquence pour atteindre seulement 595 cas, soit 1,6 pour 100 000 habitants et qui se répartissent notamment sur les régions de Casablanca (275 cas), Tanger (131), Marrakech (106), Fès (29) et Rabat (34).

Le responsable rappelle 18 cas se trouvent en réanimation, dont cinq sous respiration artificielle (4 à Casablanca et un cas à Tanger), conclut.