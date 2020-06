Le Maroc au 72e rang mondial et 6e africain dans le KidsRights Index

La KidsRights Foundation, organisation internationale d'aide et de défense des enfants basée aux Pays-Bas, a publié la semaine dernière son rapport annuel KidsRights Index 2020. Depuis 2013, cet indice des droits de l’enfant, né d’une initiative de la KidsRights Foundation, en coopération avec l’Université Erasmus de Rotterdam, Erasmus School of Economics et l’Institut international d’études sociales, classe les pays engagés à améliorer les droits de cette catégorie.

Ainsi, sur les 181 Etats membres des Nations unies ayant ratifié la Convention internationale des droits des enfants (CIDE), le Maroc se classe à la 72e place mondiale dans l’édition 2020 de cet indice avec un score de 0,767, après avoir été 75e l’année dernière.

Pour cette nouvelle édition, force est de constater que le Maroc a réussi à améliorer ses scores pour les cinq sous-indices du rapport, en comparaison à l’année dernière. En effet, le royaume obtient un score de 0,898 pour le droit des enfants à la santé, le positionnant au 88ème rang mondial. Il est aussi 82e (0,837 point) pour le droit à la vie, 99e pour le droit à l’éducation (score de 0,674) et 68e pour le droit à la protection avec un score de 0,914. Le Maroc se place toutefois dans l’avant dernière catégorie quant à l’environnement propice aux droits des enfants.

A l’échelle de la région Moyen Orient et Afrique du Nord, le Maroc se maintient dans le top 10. Il arrive derrière la Tunisie (17e place mondiale), l’Egypte (21e), le Qatar (41e), le Liban (49e), Bahreïn (58e), la Jordanie (62e) et l’Algérie (71e). Le Maroc est ainsi troisième au Maghreb, devant la Libye (83e) et la Mauritanie (140e). Le Maroc figure aussi à la 6e place en Afrique, derrière la Tunisie, l’Egypte, l’Ile Maurice, le Cap vert et l’Algérie.

Des droits affectés par le coronavirus

A l’échelle mondiale, l’Islande, la Suisse, la Finlande, la Suède et l’Allemagne occupent respectivement les cinq premières places de ce classement, avec des scores de plus de 0,9, tandis que le bas du classement est occupé par la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Sierra Leone, l’Afghanistan et le Tchad

Alors que le monde fait face à la pandémie du nouveau coronavirus, le rapport considère que «les droits des enfants sont gravement affectés» par cette crise sanitaire. L'indice montre, en effet, que les pays du monde entier allouent un budget insuffisant aux droits de l'enfant, en particulier dans des domaines tels que la protection, la santé et l'éducation. De plus, avec les conséquences économiques de la crise sanitaire, il n'y a aucune attente que cela change de sitôt. KidsRights pointe même du doigt un «recul du progrès réalisés en matière du bien-être des enfants».

«Les mesures prises par les gouvernements pour limiter l'épidémie de COVID-19 ont un impact désastreux sur de nombreux enfants. Les fermetures d'écoles dans 188 pays touchent 1,5 milliard d'enfants et de jeunes, ce qui rend les garçons et les filles très vulnérables au travail des enfants, au mariage des enfants et aux grossesses d'adolescentes», s’alarme l’ONG. Et de dénoncer notamment «l'augmentation de la violence domestique pendant les mesures de confinement», qui reste «particulièrement dévastatrice pour les filles.