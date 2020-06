Maroc : Le CESE plaide pour une «véritable politique publique de sécurité sanitaire»

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui s'est autosaisi du sujet de la sécurité sanitaire des aliments (SSA), a souligné la nécessité de doter le Maroc d'une politique publique dédiée à ce domaine, «permettant d'assurer la santé des citoyens».

Dans son avis intitulé «Pour une véritable politique publique de sécurité sanitaire des aliments (SSA) axée sur la protection des consommateurs et favorisant une compétitivité durable de l’entreprise au niveau national et international», le conseil considère qu'il y a lieu de «changer de paradigme, en dotant le pays d’une politique publique de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, permettant d’assurer la santé des citoyens, à travers des recommandations stratégiques et une feuille de route pour accompagner la conduite de changement».

L'avis recommande cette politique «au regard des risques inhérents à la non sécurité des aliments, entre autres, en termes de santé publique, de destruction de valeur économique et de fragilisation des populations qui en vivent», rapporte jeudi un communiqué du CESE.

Le Conseil suggère de «passer de manière progressive» du système actuel à organismes multiples, vers un système intégré, en créant une Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, placée auprès du chef de gouvernement qui devra être investie de larges pouvoirs de contrôle, de surveillance et de correction. Le conseil part du constat qu'une multitude d’établissements ne disposant ni d’agréments, ni d’autorisations sanitaires mettent, sur le marché, des produits qui «exposent la santé du consommateur à des dangers avérés non maîtrisés».

Le CESE propose, en outre, de séparer l’évaluation des risques de la gestion des risques et met aussi l'accent sur la nécessité d'améliorer les conditions d’hygiène du secteur alimentaire informel. Il appelle aussi à renforcer le rôle des fédérations et associations de protection des droits des consommateurs.