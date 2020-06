Philippines : Le message émouvant de Younes Zabdi aux Marocains du monde qui l’ont aidé

Au lendemain du décès de Younes Zabdi, Marocain bloqué aux Philippines, une vidéo précédemment enregistrée a été mise en ligne. Le défunt y exprimait ses remerciements à tous ses compatriotes résidents à l’étranger et l’ayant aidé financièrement ou moralement.

«A chaque fois que je nourris mes enfants, ma première pensée et ma plus grande gratitude vont à mes frères Marocains du monde, qui ont été très nombreux à me soutenir, que ce soit sur le plan financier ou moral, ce qui a beaucoup contribué à me sortir de ma dépression», déclarait Younes dans cette vidéo, où il est entouré de ses deux petits.

«Je suis fier d’être Marocain et de savoir que là où ils sont à travers le monde, les compatriotes ont été très nombreux à être à mes côtés, à avoir les mots qu’il fallait, à apporter une aide de toute forme. J’espère que ce message parviendra à tous ceux qui m’ont considéré comme leur petit frère, au Maroc et ailleurs», ajoutait encore le père de famille.

Younes Zabdi avait par ailleurs indiqué avoir «rencontré des Marocains aux Philippines, qui ont été réactifs et ont apporté leur soutien sur le plan gouvernemental», faisant savoir qu’il a obtenu la possibilité de «rentrer au pays avec les enfants et retrouver [ses] proches».

En effet, la vidéo indique que le Marocain, qui travaillait jusque-là aux Emirats arabes unis, envisageait un retour au Maroc avec son épouse, une ressortissante philippine touchée par le soutien des MRE à sa petite famille.

Au lendemain de son décès et en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du nouveau coronavirus, il a été décidé que sa dépouille soit inhumée aux Philippines, a indiqué jeudi l’ambassade du Maroc à Manille.