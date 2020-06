L’UA s’invite dans la polémique sur la suppression du drapeau du Polisario par l’Espagne

Smail Chergui, le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine. / DR

L’Algérie s’invite dans la polémique sur la suppression du drapeau du Polisario, par la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, dans son message de félicitation adressé aux Africains à l’occasion de la journée mondiale de l’Afrique, célébrée le 25 mai.

La diplomatie algérienne est intervenue, indirectement, sur le sujet grâce au Commissaire de l’Union africaine pour la paix et la sécurité, Smail Chergui. L’Algérien a eu en effet une conversation téléphonique avec la secrétaire d’Etat espagnole aux Affaires étrangères et pour l’Ibéro-Amérique et les Caraïbes, Mme Cristina Gallach.

La question du Sahara occidental était parmi les sujets «abordés» et «analysés» lors de cet entretien, qualifié par Chergui d’ «échange fructueux», rapporte l’agence APS.

Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, a réitéré, ce lundi 1er juin devant la Commission des Affaires étrangères à la Chambre basse, la place centrale de la question du Sahara pour son département. Et d’affirmer «le soutien de l’Algérie au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination».

Samail Chergui restera aux commandes du Commissariat de l'Union africaine pour la sécurité et la paix au moins jusqu'en 2021.