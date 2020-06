Maroc : Une nouvelle école de management hôtelier lancée par l'UM6P

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir a annoncé le lancement de l’UM6P School of Hospitality Business and Management (SHBM), fruit d’un accord conclu récemment avec EHL Group (Ecole hôtelière de Lausanne), afin de l’accompagner dans la création et le développement d'une école hôtelière de classe mondiale.

Un partenariat qui permettra à SHBM de devenir la première école certifiée EHL au Maroc, indique un communiqué de l’UM6P, précisant que l’école, qui fait partie du réseau des écoles certifiées EHL, aspire à compléter l’offre académique nationale.

Ouverte sur l’Afrique, SHBM aspire à devenir un symbole d’excellence à l’échelle du Continent et sera conduite par sa devise «Nourrir les talents d’aujourd’hui, pour bâtir le Maroc et l’Afrique de demain», souligne la même source.

Et de poursuivre que l’objectif de l’UM6P est de développer une nouvelle génération de leaders de l’industrie du tourisme, expliquant que pour former ces futurs professionnels en Business et Management Hôtelier, l’école s’appuiera sur l’expérimentation «Le Learning by Doing», une vision commune de l’enseignement partagée par EHL Group et l’UM6P.

Ainsi, l’UM6P ambitionne de créer un écosystème hôtelier global au sein de son campus moderne, doté d’une infrastructure de pointe, relève le communiqué, expliquant que cet écosystème contribuera à cultiver l’essence de cette discipline, tout en encourageant l’innovation, la recherche appliquée ainsi que l’entrepreneuriat.

L’UM6P prévoit d’accueillir sa première promotion à la rentrée universitaire 2020-2021 pour les études de premier cycle. L’école proposera par la suite un programme de Master ainsi qu’un programme «Vocational Training» dans le cadre de la formation continue.