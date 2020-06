Elalamy : Le redémarrage de l’industrie doit être fait dans «l'ordre, la sérénité et le sérieux»

Le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. / DR

Le redémarrage des unités industrielles, après cette crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), doit se faire dans «l'ordre, la sérénité et le sérieux», a souligné, jeudi à Casablanca, le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

«Les entreprises industrielles doivent adapter leur environnement de travail en déployant des mesures sanitaires irréprochables qui garantissent la sécurité de leurs personnels. Le redémarrage des sites industriels du constructeur est un signe d'anticipation de la reprise du secteur automobile», a-t-il relevé dans une déclaration à la presse lors de sa visite à l'usine de la Société marocaine de construction automobile (Somaca).

Saluant l'effort fourni par cette société pour la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé, le ministre a fait savoir que le roi Mohammed VI «suit ces opérations avec beaucoup de précisions et de détails avec des instructions extrêmement claires quant à la protection de la santé des Marocains». «Nous allons accompagner l'ensemble des industries et être rigoureux et vigilants pour protéger la santé des citoyens», a-t-il promis.

Cette visite vise notamment à constater le dispositif sanitaire déployé suite à la pandémie du Covid-19 et le redémarrage de l'activité de Somaca, usine Renault à Casablanca.