Royaume-Uni : Un acteur marocain nominé aux British Academy Television Awards 2020

L'acteur marocain Youssef Kerkour a exprimé, ce jeudi, son «immense honneur» de recevoir sa première nomination aux British Academy Television Awards (Bafta), les trophées récompensant depuis 1955 les meilleures émissions de télévision diffusées au Royaume-Uni durant l'année d'avant.

Jeudi, la British Academy of Film and Television Arts a dévoilé les nominations pour les prix de l’année 2020, après un retard en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Youssef Kerkour est ainsi nominé dans la catégorie de «meilleure performance de comédie masculine», pour son rôle de Sami, un réfugié syrien, dans la série Home, diffusée par la télévision publique britannique Channel 4.

Dans un tweet, l’acteur né à Rabat a remercié ses fans pour leurs félicitations. «Je dois cependant dire qu'il manque un nom à à la liste. Ce nom est Rufus Jones. Son écriture vous permettra des nominations», a-t-il ajouté, en hommage à l’écrivain britannique à l’origine de cette série.

Thank you all for your lovely messages this morning. It is a tremendous honour to be nominated in such stellar company. I must however say that there is a name missing IMO. That name is Rufus Jones. His writing will give you nominations ❤ @rufusjones1 https://t.co/eNRru0iXf5