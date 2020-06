Maroc : Passe d’armes entre les fidèles de la Turquie et des Emirats sur la Libye

La guerre déclarée, depuis des années, entre la Turquie et les Emirats arabes unis se joue également au Maroc. En témoigne la signature par deux partis marocains, le PADS et le CNI, membres de la Fédération de gauche démocratique, aux côtés d’une trentaine de formations arabes de gauche d’un communiqué condamnant l’intervention militaire turque en Libye.

«Les crimes du régime turc en Libye et son ingérence ont exacerbé la violence en Libye», accusent les signataires qui apportent leur soutien absolu au peuple libyen pour faire face à «l'occupation turque et aux groupes terroristes».

Le site Hespress, considéré comme proche des autorités d’Abou Dhabi, a consacré mercredi 3 juin un long article au communiqué des partis arabes, reprenant de larges extraits du texte dénonçant à la fois Ankara et ses alliés les Frères musulmans qui contrôlent Tripoli. «L'Etat turc a profité de la trahison et de la collaboration des Frères musulmans pour imposer un accord d'occupation au peuple libyen. Il a alors transporté en terres libyennes des milliers de mercenaires et terroristes qu'il avait déjà exploité pour détruire la Syrie».

Le PJD et le devoir de défendre le grand «frère» turc

La publication de l’article n’a pas laissé indifférent le PJD, d’autant que les islamistes sont si prompts à réagir à chaque fois que le grand «frère» turc est la cible de critiques. Le même engagement a été, d’ailleurs, observé en février dernier lors de la polémique sur l’accord de libre-échange entre Rabat et Ankara.

Ainsi, mercredi soir le site d’actualité du parti de la Lampe a riposté via un édito intitulé «la cécité idéologique». Il fustige l’adhésion du PADS et du CNI, sans les citer nommément, à cette campagne lancée contre la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan, affirmant que les deux partis de gauche se sont écartés du «consensus des Marocains sur la question de nos frères libyens».

Tout en reconnaissant que personne ne peut confisquer le droit des deux partis à «s’aligner avec qui ils veulent», le PJD s'empresse de préciser qu’ «il est impossible de s’aligner contre les orientations du peuple marocain et de sa haute direction». Et de rappeler que le royaume avait accueilli les négociations ayant conduit à la signature de l’accord politique de Skhirat, en décembre 2015.

Sans pointer ouvertement les rôles des Emirats arabes unis et de l’Egypte, les grands soutiens du maréchal Khalifa Haftar, dans la crise libyenne, le site du PJD reproche au CNI et au PADS d’avoir ignoré le rôle joué par des «parties internationales dans la déstabilisation de ce pays frère dans des calculs géopolitiques étroits».

Cette affaire n’est pas sans rappeler la passe d’armes entre le PJD et les partisans de la destitution en 2013 du président égyptien Mohamed Morsi. Même protagonistes, même oppositions idéologiques.