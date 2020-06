Coronavirus : Les recommandations du ministère du Tourisme pour la reprise des activités hôtelières

En préparation de la reprise d’activité dans le secteur touristique au Maroc, après la levée du confinement sanitaire lié à la pandémie du nouveau coronavirus, le ministère de tutelle a publié ses recommandations sur les mesures d’hygiène à prendre.

Aligné sur les recommandations de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), ce recueil recommande notamment la désignation d’un référent covid-19, dans chaque établissement touristique. «Il doit disposer des informations nécessaires sur les numéros d’urgence et les hôpitaux et centres dédiés à la prise en charge des cas suspects/positifs covid19» ou encore veiller sur «la désinfection et l’aseptisation régulière de l’ensemble des départements de l’EHT suivant les directives et les référentiels nationaux», indique ce document parvenu à Yabiladi.

A l’entrée de chaque établissement d’hébergement touristique et au niveau des paliers des zones d’accès et/ou de forte circulation dans les différents départements, le ministère préconise aussi de «placer un tapis désinfectant et antidérapant ; traiter et désinfecter régulièrement les moquettes ; renforcer les mesures de précaution au niveau de la blanchisserie», en plus de la programmation de sessions de formation pour le personnel.

Le ministère du Tourisme recommande, par ailleurs, de «limiter le nombre de clients», dans le cadre du respect des mesures de distanciation dans les parties communes. Le département préconise également de «mettre en place une cellule RH spéciale COVID 19 pour veiller au contrôle quotidien des températures du personnel, signaler en urgence les cas suspects» et organiser le travail en rotation d’équipes.

En plus des équipements de protection pour les employés, des masques devront être distribués aux clients. Un vide sanitaire de six heures «entre chaque réservation» est aussi préconisé, en plus de la désinfection des bagages lors du check-in.