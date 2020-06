L’Amazighité et le vivre-ensemble au cœur d’un nouvel ouvrage de Rachid El Hahi

Le chercheur et essayiste marocain Rachid El Hahi vient de publier son neuvième ouvrage, intitulé «L’Amazigh et le vivre ensemble, Essai sur la culture et les valeurs», aux Editions universitaires européennes.

Cet essai contient un avant-propos, conclusion et les trois chapitres : «culture, identité et le vivre ensemble», «droits coutumiers et rapport religieux» et «discours amazigh moderne et le vivre ensemble», indique un communiqué du chercheur parvenu à Yabiladi.

«C’est un Essai qui traite la question de l’Amazighité et le vivre ensemble au Maroc, à partir d’un constat sur lequel se rejoignent plusieurs observateurs et acteurs politiques et culturels, considérant l’amazigh, autant que langue, culture et discours identitaire, comme une composante vivace et question de grande ampleur dans le contexte des dynamiques sociales que connait le Maroc, et les pays de l’Afrique du nord en générale, depuis plusieurs décennies», ajoute-t-il.

L’auteur a «examiné, d’une part, les valeurs qu’engendre la culture amazigh à travers ses expressions et son histoire, et d’autre part, celles que révèle le discours culturel amazigh, exprimées notamment à travers les écrits des acteurs et intellectuels, les textes produits en matière d’organisation juridique des associations, et les documents et pratiques qui explicitent leur vision du système de valeurs sociétales, en général, et de la chose culturelle et linguistique, en particulier».

