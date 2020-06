Maroc : Avec Hassan Boukhari, art figuratif et caftans déconfinent la gaieté

Peintre professionnel depuis le début des années 1990, Hassan Boukhari se sert désormais des réseaux sociaux, pour que les arts plastiques puissent égayer la vie quotidienne de toutes les personnes confinées. Dans son idéal, le dessin et la peinture prennent le dessus sur les idées noires que peut inspirer l’isolement, en temps de pandémie mondiale du nouveau coronavirus.

Mais contrairement aux apparences, sa thématique n’est pas l’habillement traditionnel féminin en lui-même, inscrit sous une forme de folklore. Derrière les images, ces accoutrements lui évoquent joie, gaieté et beauté, constituant le fil rouge de ses toiles. «Le rôle d’un artiste est de s’adresser aux âmes des personnes», affirme-t-il à Yabiladi.

Pendant le confinement sanitaire, Hassan Boukhari a vu en effet des personnes se retrouver «cloîtrées dans une solitude ou dans un état d’inactivité involontaire, dont elles se sentent prisonnières».

Hassan Boukhari dans son atelier de peinture

L’art pour lutter contre l’isolement des esprits

Refusant que ses semblables soient envahis par autant de négativité, Hassan Boukhari a opté pour imager la joie à travers un élément matériel commun aux Marocains : les caftans, sous toutes les coutures. «Dans notre histoire, cet habit évoque l’élégance, même dans la sobriété. Il a été l’habit des pauvres comme des riches, symbolisant le maintien des rapports sociaux : on le porte en estime à des gens que l’on accueille, pour fêter un événement heureux, ou partager des moments de communion», indique le peintre.

«Le caftan devient un moyen de transmission de ressentis positifs. En tout temps, il est resté contemporain à son époque, constituant un vecteur de cette esthétique joyeuse. Le dessiner de la sorte est, par la même occasion, un hommage à toutes les femmes du Maroc, qui font la fierté de notre pays et sont le véritable reflet de sa société.» Hassan Boukhari

Pour Hassan Boukhari, faire référence au féminin dans un style figuratif à travers ses toiles est par ailleurs un retour aux sources. «Dans tous les arts, le courage, l’essence de la vie, sa beauté et la lutte pour sa continuité sont illustrés par des figures féminines, qui ont inspiré les meilleurs poèmes, dessins, partitions musicales, sculptures, ...», explique-t-il.

Mieux connaître ses racines pour mieux aller de l’avant

«Revenir aux sources, non pas par nostalgie mais comme lutte contre l’oubli, nous permet également de mieux savoir qui nous sommes, d’où l’on vient, afin d’être mieux aiguillé dans notre marche vers l’avenir», analyse-t-il au sujet des messages transmis à travers ses tableaux «confinés». Tel un appel à l’espoir, ces derniers deviennent selon lui un hymne à l’introspection, pour mieux affronter la vie post-confinement sanitaire.

«La persévérance et le travail, sur soi ou sur quelque chose qui nous passionne, donne goût à la vie. C’est pourquoi, je profite de cette période pour travailler continuellement sur de nouvelles toiles, pour améliorer mon dessin, mais aussi pour partager cet élan et inspirer toute personne désireuse d’être mieux que ce qu’elle est aujourd’hui.» Hassan Boukhari

Pour cause, le peintre estime que «les artistes et les intellectuels ne doivent pas battre en retraite à cause du confinement». «Avec les moyens que nous avons, nous devons continuer à créer de là où nous sommes, à partager des contenus intéressants, constructifs ou inspirants, afin de continuer à éclairer notre société et éveiller les compétences des autres personnes», souligne-t-il.

Crédit : Hassan Boukhari

Hassan Boukhari voit encore en cette période «une belle occasion», malgré sa gravité, pour redonner son importance au sens du partage et de la construction via les nouvelles technologies. «C’est une fenêtre importante sur le monde qui nous est restée en temps de distanciation. Elle doit être utilisée comme moyen pour participer à l’instruction des gens, de manière à ce qu’ils ne sombrent pas dans la dépression», indique encore le peintre.

Une transmission intergénérationnelle de la culture artistique

Natif de Rabat, l’artiste a cultivé sa passion pour vivre à travers la peinture dès le jeune âge. Il raconte à Yabiladi avoir été marqué par son professeur d’arts plastiques, au collège Dar Essalam, puis par les encouragements de son père, qui lui a souvent offert des livres sur les techniques de dessin. Depuis, il a cherché toutes les occasions possibles pour côtoyer des peintres professionnels, afin d’apprendre de leurs expériences.

Hassan Boukhari a pour le moins été bien entouré, puisqu’il a pu profiter de la présence des peintres Albert Pilot et Jean-Gaston Mantel, alors résidents au Maroc. «Je m’enfermais chez moi pour faire de mon mieux en peignant une toile, que j’étais fier d’aller leur montrer dans leurs ateliers ici à Rabat. Ils m’accueillaient toujours à bras ouverts et étaient généreux en remarques, qui m’ont permis d’évoluer rapidement», se souvient-il.

D’une galerie d’art à l’autre, Hassan Boukhari découvre l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers. Une fois son baccalauréat en poche, il s’envole pour la Belgique, où il suit ses études entre 1987 et 1990. Ce parcours a été marqué par de multiples stages et collaborations auprès d’artistes figuratifs internationaux. Mais après son diplôme, il décide d’assurer la continuité de ce travail en vivant au Maroc. En effet, son ambition a été de transmettre de bonnes pratiques artistiques dans son pays.

«L’art figuratif est nouveau au Maroc et les professionnels qui s’y distinguent dans le pays étaient très peu nombreux, au début des années 1990. Il fallait accompagner professionnellement l’émergence d’une nouvelle génération, d’abord dans la peinture et les arts plastiques, avant d’affiner les styles qui se façonnent au fur et à mesure de la pratique, des lectures et des collaborations», nous confie Hassan Boukhari.

Genéreux, l'artiste a animé nombre d’ateliers de dessin «pour les enfants, notamment ceux en situation de handicap, les adolescents et les jeunes, auprès des associations de quartier ou de bienfaisance». Il estime que «l’artiste doit s’acquitter de son rôle au sein de la société, en constituant un trait-d’union entre les différentes composantes de celle-ci, à travers la promotion de l’éducation artistique». En période de pandémie, la solidarité inter-générationnelle passe aussi par l'art.