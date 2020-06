Maroc - Afrique du Sud : PIC investit 50 millions de dollars dans Aradei Capital

Le Public Investment Corporation (PIC), société de gestion d'actifs détenue par le gouvernement de l'Afrique du Sud, a investi 50 millions de dollars pour une participation de 13% dans le capital de l’entreprise marocaine Aradei Capital.

Selon un communiqué de cette dernière, publié la semaine dernière, PIC gère plusieurs véhicules d’investissement et investit dans tout le continent africain et au-delà. L’entreprise sud-africaine gère aussi un portefeuille d’investissement diversifié dans plusieurs secteurs de l'économie sud-africaine et contrôle également plus de 10 % de la Bourse de Johannesburg à travers des participations cotées.

«Cette transaction permet à Aradei Capital de diversifier son tour de table et d’accueillir un actionnaire international de référence aux côtés du Groupe Label’Vie (LBV), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d’autres groupes prestigieux tels que Sanam Holding et Best Financière», indique le communiqué.

L'entreprise a précisé que cette opération est une transaction mixte d’augmentation de capital et d’acquisition d’actions auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développemen BERD.

Aradei Capital est une foncière marocaine dont l’activité principale s’articule autour de l’acquisition, l’exploitation et le développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme. Elle dispose d’un portefeuille de 29 actifs répartis dans 15 villes du royaume.