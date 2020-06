Maroc : 33 nouveaux cas du coronavirus, le taux de rémissions dépasse 80%

Jusqu’à ce mardi à 18h, 33 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 7 866 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

«Nous atteignons ainsi 21,7 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Ces nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (15 cas), Marrakech-Safi (10 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (5 cas), Rabat-Salé-Kenitra (2 cas) et un cas à Guelmim Oued Noun, a-t-il précisé.

Entre hier et aujourd’hui, un décès a été enregistré à Tanger, portant à 206 personnes le nombre de décès à cause de ce virus. Le taux de létalité reste toutefois stable à 2,6%.

Dr Mouad Mrabet a noté que 13 064 tests ont été effectués lors de ces dernières 24 heures, portant à 226 785 cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc.

De plus, 517 cas de rémissions ont été enregistrés, ce qui porte leur nombre total de guérisons à 6 410. «Le taux de rémissions dépasse les 80% pour atteindre 81,5%», s’est-il félicité.

Sur l’augmentation sensible des guérisons quotidiennes, le directeur du Centre national des opérations d'urgence a expliqué qu'elle est due à l’état de santé des personnes prises en charge par les autorités sanitaires. «Les premiers cas souffraient de symptômes graves ou moyens, tandis qu’actuellement, la plupart des cas détectés sont asymptomatiques ou présentant des symptômes bénins. Ainsi, si l’hospitalisation prenait du temps en dépassant la moyenne d’un mois voire six semaines. Désormais, la majorité des cas se rétablissent rapidement, conformément aux normes du comité scientifique et technique du ministère», explique-t-il. Le responsable met aussi en avant le protocole de soin mis en place par ce comité.

Revenant aux nouveaux cas, il a ajouté que 31 ont été détectés grâce au suivi des personnes contacts. Au total, 30 cas sont asymptomatiques tandis que trois seulement présentent des symptômes bénins. Et de préciser que le suivi médical des personnes contacts a concerné jusqu’à aujourd’hui 47 290 personnes ; 7 766 sont toujours sous suivi.