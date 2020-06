Abdelouafi Laftit : «Les forces de l’ordre ont subi 179 agressions physiques pendant le confinement»

«Le déconfinement est toujours en vigueur jusqu’au 10 juin. La décision de sa levée ou de sa poursuite sera prise au moment opportun», a précisé cet après-midi le ministre de l’Intérieur, lors de son passage à la Chambre des conseillers.

Abdelouafi Laftit a affirmé que la reprise de certains secteurs ne signifie pas une levée totale du confinement. «Nous espérons à cet égard qu’une décision sera prise dans les plus brefs délais en prenant en considération tous les paramètres et qu’elle sera adéquate», a-t-il annoncé. En attendant, le responsable gouvernemental a exhorté les Marocains de continuer à respecter les dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Le ministre a saisi son passage devant les conseillers parlementaires pour couvrir d’éloges les interventions des forces publiques depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, et ce «malgré la propagation de discours nihilistes» et de «fausses informations», a-t-il relevé.

L’ONU a classé le Maroc sur la liste noire

Il a annoncé, à cet égard, que ses services ont enregistré «179 agression contre les forces de l’ordre». Lors de la séance des questions orales hebdomadaires à la Chambre des conseillers, presque la majorité des intervenants ont également salué les actions des agents du ministère de l’Intérieur.

Le PAM a ainsi qualifié de «Fake news» toutes les nouvelles pointant des irrégularités ayant entaché les opérations de distribution de paniers alimentaires aux plus démunis. Toutefois, il est lieu de rappeler que certaines villes, telles Nador et Al Hoceima, ont connu des marches de protestations de personnes n'ayant pas bénéficié de cette aide.

Un élu du groupe du RNI a estimé que les dépassements relevés dans l’exercice des agents de l’autorité de leurs fonctions pendant le confinement sont «des cas limités, amplifiés par des communiqués d’ONG internationales connues pour leurs hostilités envers le royaume». Pour mémoire, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet s’est dite «préoccupée» par les centaines de milliers de détentions annoncées dans certains Etats, dont le Maroc, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le dossier des Marocains bloqués à l’étranger a été également évoqué par certains élus. En réponse à ces requêtes, Laftit a annoncé que «le problème sera résolu dans les plus brefs», soulignant que «les premières opérations de rapatriement ont déjà commencées». Samedi 30 mai, 300 Marocains rapatriés d'Algérie ont été conduit à Saïdia, pour une mise en quarantaine obligatoire. Des opérations similaires ont permis le retour de certains Marocains bloqués à Melilla et Ceuta.

Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, affirmé que les chantiers de construction n’ont jamais été frappés par l’interdiction. «Au début de la pandémie, il y a une panique et les gens ont préféré arrêter les travaux et rester chez eux. Et il en est de même pour les cafés et les restaurants qui étaient autorisés à livrer des commandes à emporter», a-t-il expliqué.