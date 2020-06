Meurtre de George Floyd : Le mannequin maroco-égyptien Imaan Hammam se joint aux manifestations

Plusieurs célébrités et influenceurs ont adhéré, ces derniers jours, à la campagne dénonçant les violences policières aux États-Unis, au lendemain du meurtre de George Floyd. Ainsi, parmi les personnalités publiques, le mannequin néerlandais d’origines marocaine et égyptienne Imaan Hammam.

La star du défilé, âgée 23 ans, a partagé mardi sur son compte Instagram des images de sa participation aux manifestations du mouvement «Black Lives Matter» (les vies des noirs comptent) qui ont eu lieu lundi sur la place à Amsterdam, rapporte Arab News.

«C’est incroyablement puissante d’être de retour à la maison à Amsterdam, solidaire contre la violence anti-noire», a-t-elle écrit à ses 913 000 abonnés. «Ce n'est pas seulement un problème américain, c'est un problème humain. Nous devons nous unir pour combattre le racisme, l'injustice et les inégalités», a-t-elle ajouté.

Imaan Hammam a publié des photos d’elle et de la manifestation, en noir et blanc, avec des pancartes qui dénoncent la violence policière et le silence de certaines parties et qui appellent à «mettre fin au racisme».

La Maroco-égypto-néerlandaise fait partie des nombreuses célébrités qui ont rejoint les récentes manifestations aux Etats-Unis et ailleurs à travers le monde. C’est le cas notamment des chanteuses américaines Beyoncé et Ariana Grande, l'actrice franco-algérienne Sofia Boutella ou encore l’acteur Afro-américain Jamie Foxx.

Le 25 mai dernier, George Floyd, un Afro-américain , a été tué à Minneapolis. Menotté et couché par terre après son arrestation, il a été asphyxié par l’un des policiers participant à cette opération, qui a utilisé son genou pour immobiliser sa victime. Depuis, le drame a soulevé une vague de manifestations aux Etats-Unis comme à l’étranger.