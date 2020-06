Belgique : Un cerveau des attentats du 16 mai à Casablanca impliqué dans un enlèvement

Dans le cadre d’une enquête sur la séquestration d’un adolescent de 13 ans à Genk, le parquet du Limbourg a indiqué, lundi, avoir procédé à l’arrestation de sept personnes. En conférence de presse, la juridiction a rappelé qu’une intervention de la police a permis la libération de l’enfant, la nuit d’avant, après 42 jours de captivité où une rançon a été demandée aux parents, rapporte l'AFP.

Selon les éléments de l’enquête, cette investigation coordonnée entre les polices belge, néerlandaise, française et américaine a permis d’établir le lien entre cet enlèvement et des activités de narcotrafic d’envergure. Mais plusieurs des suspects arrêtés sont aussi considérés comme des islamistes radicaux, selon la chaîne publique flamande VRT. Parmi eux figure le nom de Khalid Bouloudo, «l’un des extrémistes musulmans les plus notoires du pays», selon le quotidien flamand Het Belang Van Limburg.

En effet, le jihadiste né en Belgique a été condamné en appel en 2019 à trois ans de prison pour avoir radicalisé plusieurs jeunes de Maaseik, les poussant à partir en Syrie. En janvier 2015, la police belge l’a interpellé avec trois autres personnes, pour motif de terrorisme. Avant cela, Khalid Bouloudo a écopé de cinq ans de réclusion, en 2006, pour les mêmes raisons.

Avec douze autres personnes, il est derrière la formation d’une cellule belge du Groupe islamique combattant marocain (GICM), en plus de son soutien logistique et financier de la formation terroriste, en préparation des attentats de Casablanca en 2003 et ceux de Madrid en 2004.

Dans le cas de ce dernier enlèvement, il s’agit de la plus longue période de captivité monnayant rançon, dans l’histoire de la Belgique. Citant la justice belge, l’AFP précise que l’adolescent, enlevé en avril dernier après une attaque du domicile parental par des individus cagoulés, est le neveu d’un parrain de la drogue kurde. Ce dernier a été arrêté en 2019 et condamné à 15 années de réclusion pour trafic de cocaïne.