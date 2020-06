Maroc : Les professionnels de la santé formés à l’accouchement en temps de pandémie

Des infirmiers, sages-femmes et médecins marocains ont été formés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), aux techniques de prise en charge des grossesses et des accouchements pendant la pandémie du nouveau coronavirus. La formation en visioconférence a permis une meilleure sensibilisation des professionnels du secteur aux précautions pour éviter la propagation de la covid-19 dans les services de maternité.

En effet, cette formation a bénéficié à plus de 600 professionnels hospitaliers au Maroc, pour une meilleure prise en charge des femmes en accouchement, notamment celles souffrant déjà de la covid-19 afin de garantir que leur nouveau-né ne soit pas contaminé. Ces séances ont également porté sur l’adaptation des soins aux nouveau-nés en temps de pandémie, ainsi que la gestion des accouchements à domicile dans le monde rural, l’organisation de la vaccination et l’allaitement maternel.

Dans ce sens, les formateurs de l’OMS rappellent que l’allaitement maternel est recommandé dans presque tous les cas et soulignent que les bébés asymptomatiques devraient recevoir leurs vaccinations dans les délais conventionnels. «Evitez la séparation inutile de la mère et du bébé», recommandent-ils.

La formation en ligne «Soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés dans le contexte de COVID-19» pour les agents de santé marocains fait suite à une première, qui a bénéficié aux responsables des services de santé maternelle et infantile. Elle est organisée par l’OMS Maroc et le Fond des Nations unies pour la population (UNFPA), avec le financement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID).