Casablanca : Six infections au coronavirus chez les marchands de gros

Le marché de gros des fruits et des légumes à Casablanca / DR.

A l’issue d’analyses laboratoires, les autorités sanitaires à Casablanca ont établi que six des commerçants du marché de gros de fruits et de légumes ont été infectés au nouveau coronavirus. Après quoi, des tests ont été réalisés sur les plus de 500 marchands que compte ce grand espace, mais les résultats n’ont pas encore été communiqués, selon le site d’information arabophone Al3omk.

Cela dit, le marché de gros continue de fonctionner «de manière ordinaire», et «aucune mesure n’a été prise jusqu’à aujourd’hui pour une éventuelle fermeture du marché de gros», à cause de ces infections, indique un commerçant à la même source.