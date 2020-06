L’ONEE reprend la lecture des compteurs d’eau et d’électricité

Suite à la relance progressive de certaines activités et en perspective de la fin de la période de confinement, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) annonce la reprise de la lecture des compteurs de consommation d’électricité et d’eau potable à partir de ce 1er juin 2020.

Dans un communiqué, l’office souligne que cette lecture se fera tout en veillant au respect des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur.

La même source rappelle que l’ONEE, dès le 24 mars 2020, avait mis en place plusieurs mesures pour renforcer les interactions à distance avec ses clients via le Centre de Relation Clientèle et/ou via le site Internet de l’Office.

Et d’informer que les clients de l'Office peuvent contacter le centre de relation clientèle par téléphone au 080 200 77 77 ou par e-mail à [email protected] ou contacter directement l’Agence située dans leur zone d’habitation, pour tout besoin d’assistance ou d’informations.