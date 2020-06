L'Union africaine préoccupée de l'augmentation rapide des cas du coronavirus sur le continent

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine a noté avec préoccupation l'augmentation rapide du nombre de cas de la Covid-19 sur le continent.

Dans un communiqué publié lundi à la suite de sa réunion tenue le 19 mai dernier sur la mise à jour des progrès accomplis dans la lutte contre le coronavirus et son impact en Afrique, le CPS appelle les pays africains à renforcer davantage la capacité de leurs infrastructures nationales de soins de santé, ainsi qu'à leur fournir toutes les ressources nécessaires à la lutte efficace contre la pandémie, et à allouer davantage de ressources et d'équipements médicaux nécessaires en vue d'améliorer les services à leurs citoyens.

Le Conseil encourage les Etats africains à étendre les exercices de test sur l'ensemble de leur territoire, afin de vaincre la pandémie.

Le CPS souligne également la nécessité pour les pays africains de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19, y compris la fermeture de leurs frontières terrestres, la suspension des vols internationaux et l'interdiction des rassemblements publics, ainsi que l'imposition de confinements et de couvre-feux à l'échelle nationale tout en respectant et en protégeant les droits de l'Homme.

Dans le même contexte, le Conseil appelle les Etats à faciliter l’acheminement des fournitures pour la lutte contre la pandémie et souligne la nécessité de protéger les groupes marginalisés et dans des situations vulnérables et d'assurer la protection des femmes et des enfants, en particulier des jeunes filles, pendant les périodes de confinement.