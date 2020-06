L'UE accorde 2 millions de dirhams à la DGAPR pour l'acquisition de matériel sanitaire

L'Union européenne a accordé un fonds de deux millions de dirhams à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), pour l'acquisition de matériel sanitaire et renforcer sa lutte contre la propagation du nouveau coronavirus dans les établissements pénitentiaires.

L’UE réaffirme sa solidarité envers le Maroc, en allouant une partie des fonds prévus dans son programme d’appui à la réforme de la DGAPR pour faire face aux conséquences de cette crise dans les établissements pénitentiaires au Maroc, indique un communiqué conjoint de l'UE et de la DGAPR.

La mise à disposition du fonds, en réponse à la crise sanitaire liée à la Covid-19, a permis à la DGAPR d’acquérir du matériel sanitaire pour renforcer sa lutte contre la propagation du virus dans les établissements pénitentiaires, notamment 15 000 masques FFP2, 72 thermomètres infra rouges, 5 000 visières, 4 000 combinaisons 3M, 7 caméras thermiques avec écran et 33 caméras thermiques portatives, ajoute la même source.

Le matériel vise à garantir la protection et la prévention de la contamination par le Covid-19 des fonctionnaires pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions et des détenus, et de préserver les bonnes conditions sanitaires dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.

La DGAPR a mis en place un certain nombre de mesures depuis le déclenchement de la situation d’urgence sanitaire et elle continue à prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et de protection des fonctionnaires et des détenus, conclut le communiqué.