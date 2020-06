Giveaways : Une drôle de loterie pour influenceurs sur réseaux sociaux

Suivre une petite marque, un petit commerce ou un influenceur dans ses débuts peut faire gagner une voiture, un téléphone dernier cri, un collier en diamant ou même une enveloppe d’argent en liquide. C’est le rêve que vendent les Giveaways, cette forme de jeu-concours proposée sur les réseaux sociaux, mais aux pratiques souvent douteuses. En temps de confinement lié à pandémie du nouveau coronavirus, cette opération marketing a été plébiscitée par de nombreux influenceurs et marques.

D’un mini-jeu concours avec des cadeaux sous forme de lots symboliques ne nécessitant pas une intervention juridique pour leur octroi, le Giveway est en effet devenu une nouvelle façon de générer du revenu, tout en contournant le fisc. Spécialiste en marketing d’influence, Mohamed Elghazouani souligne auprès de Yabiladi que le contexte actuel n’a fait qu’amplifier un phénomène aussi vieux que les réseaux sociaux.

De là vient le principe de l'arnaque actuelle : Si tu as un petit commerce sur IG à lancer, ces influenceurs te proposent le deal suivant : En contre partie de la montée de tes abonnés, tu payes un certain montant : 10K abonnés 500 dhs 15K abonnés 1000 dhs, et ainsi de suite…