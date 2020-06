Akhannouch et Benjelloun toujours à la tête des Marocains les plus riches selon Forbes

Le magazine Forbes a rendu publique cette semaine sa liste des plus grandes fortunes au monde. Comme à l’accoutumée, deux noms marocains reviennent dans ce classement : Aziz Akhannouch et Othmane Benjelloun.

L’actuel ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts maintient ainsi sa première place au Maroc, et se place au 1 435e rang mondial avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars. Il perd 300 millions de dollars par rapport à l’année dernière et 700 millions entre 2018 et 2020.

Pour sa part, Othmane Benjelloun arrive en seconde place, avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Président directeur général de la BMCE Bank Of Africa, il est classé au 2170ème rang mondial dans ce classement.

«Les personnes les plus riches au monde ne sont pas immunisées contre le coronavirus. Alors que la pandémie resserrait son emprise sur l'Europe et les Etats-Unis, les marchés boursiers mondiaux ont implosé, touchant plusieurs fortunes. Lorsque nous avons finalisé cette liste, Forbes comptait 2 095 milliardaires, 58 de moins qu'il y a un an. Parmi les milliardaires qui restent, 51% sont plus pauvres que l'an dernier. En termes bruts, les milliardaires du monde valent 8 000 milliards de dollars, en baisse de 700 milliards de dollars par rapport à 2019», explique le magazine.

Au niveau mondial, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon occupe, avec sa famille, la première place mondiale en tant que plus grande fortune mondiale, estimée à 147,2 milliards de dollars. Il devance ainsi Bill Gates (108,3 milliards de dollars), patron de Microsoft, le Français Bernard Arnault (101,7 milliards de dollars), le patron de Facebook Mark Zuckerberg (89,9 milliards de dollars) et Warren Buffett (73,2 milliards de dollars) à la tête de Berkshire Hathaway, le conglomérat et société d'investissement américaine basée à Omaha dans le Nebraska.