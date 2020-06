Coronavirus : Le PADS suggère d'annuler la célébration de l'Aid Al Adha

Le Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste (PADS) a proposé, lors d’une réunion du chef du gouvernement avec les responsables des partis non représentés au Parlement, l’annulation de la célébration de l'Aïd Al Adha au Maroc pour cette année.

Dans un communiqué de presse, le parti a déclaré avoir présenté à Saâdeddine El Othmani cette proposition, arguant que «le Maroc avait précédemment procédé, au cours des années de sécheresse et de guerre au début des années 80, à l’annulation de la célébration» de cette fête religieuse. Et d’expliquer qu’à cause de la crise sanitaire actuelle, «la majorité des citoyens ne pourront pas se procurer» des ovins ou des caprins.

Le parti de gauche a ajouté que «même pour ceux qui sont capables de le faire, il vaut mieux contribuer son montant au fonds de soutien» destiné à lutter contre l’impact de la Covid-19.

La formation politique dirigée par Ali Boutouala a également souligné la nécessité de lever progressivement le confinement, en fonction de la situation des régions et des provinces et d'étendre les tests de dépistage. Le PADS a suggéré aussi une «nonne gestion des examens de certification, l’amélioration des revenus du fonds de solidarité et le soutien direct de tous ceux qui en ont besoin».