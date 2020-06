Football : L’international marocain Achraf Hakimi se solidarise avec George Floyd

L’international marocain Achraf Hakimi a exprimé, dimanche, sa solidarité avec la famille de l’Américain George Floyd, tué par la police de Minneapolis lors d’une bavure filmée. Marquant le quatrième but à la 85e minute du match ayant opposé Dortmund à Paderborn (6-1), le joueur a levé son maillot pour montrer l’expression «Justice to George Floyd».

Sur son compte Twitter, l’arrière-droit a publié des images, commentant «ensemble, nous allons vaincre le racisme».

Todos juntos venceremos al racismo! Justicia! ✊?✊?✊?✊?✊⁣

⁣

Together we will defeat racism! Justice ! ✊?✊?✊?✊?✊ ⁣

⁣#justiceforgeorgefloyd pic.twitter.com/98xjUjlt5c