Affaire Raissouni : Position prudente du n°2 de HRW MENA

Dix jours après l’arrestation, le 22 mai, du journaliste Soulaiman Raissouni, l’organisation Human Rights Watch ne s’est pas encore prononcée sur cette affaire via un communiqué officiel.

Hier, Eric Goldstein a brisé le silence en postant un message sur son compte Twitter. «Le rédacteur en chef dissident Raissouni a droit à un procès équitable au Maroc. Son accusateur a également le droit d'être entendu», a écrit le vice-président de la région MENA au sein de HRW.

Dissident editor Raïssouni has the right to a fair trial in #Morocco. His accuser also has the right to be heard. https://t.co/bRZeTUrOBl