Maroc : 27 nouveaux cas du coronavirus, le R0 s'établit à 0,73

Jusqu’à ce dimanche à 18h, 27 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 7 807 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Ces nouveaux cas ont été enregistrés à Casablanca et Sidi Bennour (16 cas), Tanger (6 cas) et un cas chacun dans les villes de Fès, Rabat, Agadir et Laâyoune, a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

«Nous atteignons 21,5 infections pour chaque 100 000 habitants», a-t-il ajouté, en précisant que 9 114 cas ont été écartés, portant à 201 332 cas négatifs.

Entre samedi et dimanche, un nouveau décès a été enregistré à Marrakech, portant à 205 le nombre de morts dus à ce virus, tandis que le taux de létalité se stabilise à 2,6% qui est moins que la moyenne mondiale.

De plus, 58 nouvelles rémissions ont été constatées, portant à 5 459 guérisons. Le taux de guérison atteint ainsi 69,9% et reste supérieur à la moyenne mondiale.

Le responsable a précisé que les cas actifs sont au nombre de 2 143, soit 5,9 pour chaque 100 000 habitants. Mouad Mrabet a rappelé que 19 nouveaux cas ont été détectés grâce au suivi des personnes contacts qui concerné jusqu’à aujourd’hui 45 826 personnes tandis que 7 313 sont toujours sous suivi.

«La situation épidémiologique se stabilise tandis que le R0 atteint 0,73 grâce à notre respect de l’urgence sanitaire et du confinement que nous appelons toujours à respecter. Ces résultats sont aussi le fruit du travail colossal du corps médical et des autres intervenants», conclut-il.