Maroc : Lancement d'une opération exceptionnelle pour établir des CNIE au profit des MRE

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé qu'elle lancera, à partir de ce lundi, une opération exceptionnelle pour établir des cartes nationales d'identité électronique (CNIE). Elle s'adresse aux membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, qui se trouvent actuellement au Maroc en raison de l'application de l'état d'urgence sanitaire et qui sont appelés à renouveler leurs passeports biométriques pour pouvoir rejoindre leurs pays de résidence.

Dans un communiqué, la DGSN indique qu'elle s'emploiera à assurer toutes les facilitations nécessaires à l'accomplissement de cette opération exceptionnelle. Et de préciser qu'elle a également entamé des opérations de coordination avec les services gouvernementaux compétents pour faciliter l'obtention des attestations d'immatriculation consulaire au profit des citoyens qui ne peuvent pas obtenir ce document qui fait foi de certificat de résidence ou de domicile.

A l'instar de l'opération effectuée au profit des candidats aux examens du baccalauréat, la DGSN affirme qu'elle veillera à réunir et respecter toutes les conditions sanitaires et les règles de distanciation sociale afin de garantir la sécurité des usagers et des fonctionnaires de police, conformément à ses obligations relatives à l'application de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre la propagation de Covid-19, conclut le communiqué.